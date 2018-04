Tornano tartarughe su spiaggia Mumbai ripulita da plastica

ROMA - Sono tornare a nidificare le tartarughe marine su una spiaggia di Mumbai che da vent'anni era una discarica di rifiuti di plastica e che è stata ripulita negli ultimi tre anni col volontariato dei cittadini. Lo ha reso noto su Twitter Afroz Shah, il giovane avvocato che dal 2015 ha dato vita all'operazione di bonifica della spiaggia di Versova.



"Notizia fantastica per Mumbai - ha scritto Afroz, postando le foto dei cuccioli appena usciti dalle uova -. Abbiamo di nuovo le Tartarughe bastarde olivacee, dopo vent'anni. Momento storico. Hanno deposto e covato sulla nostra spiaggia. Noi abbiamo aiutato il loro viaggio verso l'oceano. La pulizia costante aiuta le specie marine".

