Indonesia, chiazza idrocarburi prende fuoco davanti a porto

(ANSA) - ROMA, 4 APR - In Indonesia è stato dichiarano lo stato di emergenza nella città portuale di Balikpapan, in Borneo, dopo che sabato scorso (31 marzo) una perdita di idrocarburi in mare di origine sconosciuta ha preso fuoco, generando una nuvola di fumo nero. Lo riferisce la stampa locale.



Quattro pescatori sono morti intrappolati dalle fiamme e un quinto è disperso. I 700.000 abitanti di Balikpapan sono esposti a un fumo irrespirabile e 1.200 sono stati ricoverati per nausea e problemi respiratori. La chiazza di idrocarburi, a poca distanza dalla costa, si è allargata fino a 18 km quadrati. Un dugongo, animale protetto, è stato ritrovato morto su di una spiaggia.



Si pensa che la perdita provenga da una nave carboniera in navigazione dalla Indonesia alla Malaysia. Ma le autorità sospettano anche una raffineria che ha un oleodotto che passa sotto la baia. (ANSA).