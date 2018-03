8 marzo: premio Wangari Maathai a donne attiviste ambientali

ROMA - Anche quest'anno, per il 7/o anno consecutivo, si è tenuto a Roma il Premio Donne Pace Ambiente Wangari Maathai, organizzato dall'Associazione A Sud, in collaborazione con la Casa Internazionale delle Donne. Il premio si tiene ogni anno dal 2012, a ridosso dell'8 marzo, ed è dedicato all'impegno delle donne in prima linea per la tutela del territorio e del diritto alla salute.



Sono state premiate quattro attiviste, in rappresentanza di altrettante battaglie popolari in corso in Italia contro fattori di rischio ambientali dannosi per l'ambiente e le comunità che lo abitano: Serena Fiorentino delle Mamme No Tap (Puglia), Isabella Abate dell'Osservatorio Popolare Val d'Agri (Basilicata), Ilaria Giacomi delle Donne di Rifiutiamoli (contro l'inceneritore di Colleferro, Lazio), Giovanna Dal Lago delle Mamme No Pfas (Veneto).



Quest'anno è stato consegnato un Premio Speciale alla Casa Internazionale delle Donne di Roma, a rischio di sfratto da parte del Comune.