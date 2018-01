GB: aumentano emissioni nuove auto, prima volta dal 1997

(ANSA) - ROMA, 5 GEN - Nel Regno Unito le emissioni di carbonio delle nuove auto vendute nel 2017 sono aumentate per la prima volta dal 1997, cioè da quando sono iniziate le registrazioni dei dati. Dopo 19 anni in continua flessione, l'anno scorso le emissioni di CO2 sono cresciute, attestandosi a 121,04 grammi per chilometro, lo 0,8% in più rispetto ai 120,11 del 2016. Lo rende noto un rapporto diffuso oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders. L'associazione di categoria attribuisce la causa dell'incremento al crollo delle vendite di auto diesel.



Se in Italia le vendite di auto nel 2017 hanno fatto registrare un +7,9%, in Gran Bretagna si è verificata la prima flessione dal 2011, con immatricolazioni giù del 5,6% rispetto al 2016. A pagare sono stati soprattutto i veicoli diesel, con un -17% nell'anno e un -31% a dicembre.



"Le auto diesel, grazie alla maggiore efficienza nel consumo di carburante, emettono in media il 20% in meno rispetto ai veicoli a benzina di equivalente prestazione", afferma il Ceo dell'associazione, Mike Hawes. "E' quindi deludente vedere questi vantaggi indeboliti dalla reazione negativa nei confronti dei più puliti veicoli diesel, con il recente calo delle vendite che è prima causa dell'aumento delle emissioni di CO2". (ANSA).