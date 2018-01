Smog: a Pechino diminuite le polveri sottili nel 2017

(ANSA) - ROMA, 4 GEN - Pechino centra l'obiettivo nella lotta alle polveri sottili. Nel 2017 il livello di PM 2.5 è sceso a 58 microgrammi per metro cubico, il 20,5% in meno del 2016. Lo hanno reso noto le autorità locali secondo quanto riferito dall'agenzia Xinhua. La cifra rispetta quanto previsto dal piano statale contro l'inquinamento.



Sempre in base ai dati ufficiali, anche la concentrazione di anidride solforosa è diminuita del 20% su base annua. Per il biossido di azoto il calo è stato del 4,2% e per il PM 10 dell'8,7%.



Nel settembre 2013 il Consiglio di Stato aveva stabilito un piano per l'inquinamento dell'aria che imponeva alla capitale cinese di ridurre il PM 2.5 a 60 microgrammi per metro cubico entro il 2017, rispetto ai 90 microgrammi di allora.(ANSA).