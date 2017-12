India in guerra contro inquinamento, schiera cannone antismog

ROMA - L'india dichiara guerra all'inquinamento e, come arma, schiera un cannone antismog con cui punta a pulire l'aria di Nuova Delhi dalle emissioni mortifere. L'apparecchio, a bordo di un mezzo di trasporto, girerà per la città sparando goccioline d'acqua ad alta pressione, che secondo i costruttori dovrebbero spazzar via le polveri sottili.



Dal costo equivalente a 31mila dollari, il cannone spara 100 litri d'acqua al minuto eliminando il 95% degli inquinanti atmosferici, afferma l'azienda costruttrice Cloud Tech. Il macchinario è ora testato nelle aree industriali di Nuova Delhi, in siti estrattivi e in costruzione. Se si dimostrerà efficace, ha detto il ministro dell'Ambiente di Delhi, Imran Hussain, sarà usato nelle strade della capitale indiana.



Scettici sull'efficacia del cannone sono gli ambientalisti di Greenpeace, secondo cui il mezzo rappresenta una distrazione dalle cause che sono alla base del pesante inquinamento di Nuova Delhi, tra le città con l'aria più irrespirabile al mondo.