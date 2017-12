Bagnoli: De Vincenti: "Risorse ci sono, nel decreto fiscale 300 milioni"

''Nel decreto fiscale che abbiamo varato a ottobre abbiamo portato gli investimenti a 300 milioni di euro. Le risorse per tutte le attività per il 2018 ci sono''. Lo ha affermato il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vicenti, a margine della riunione della cabina di regia su Bagnoli che si è svolta oggi in Prefettura. La prossima cabina di regia si dovrebbe svolgere alla fine del mese di febbraio.

Ai cronisti che chiedevano se risorse economiche per sanare Bagnoli arriveranno anche dai soggetti che hanno inquinato l'area, il Ministro ha risposto: ''Il principio del 'Chi inquina paga' è un principio chiave per il nostro ordinamento e per l'ordinamento europeo".

Al termine della cabina di regia, anche il sindaco di Napoli, il sindaco di Napoli ha detto: ''Da qui non si torna più indietro. Diventiamo protagonisti di un risultato storico che significa bonifica integrale con rimozione integrale dell'amianto e della colmata e inizio dei lavori nel 2018''.

De Magistris si è detto ''molto soddisfatto di come sta camminando l'intesa istituzionale in questi mesi. Siamo davanti a fatti certi e non più a dichiarazioni di intenti''. Il sindaco ha inoltre riferito che nel corso della riunione a porte chiuse ''sono stati discussi aspetti legati anche al lavoro e alla legalità, punti necessari che mettono in sicurezza il progetto anche per il futuro visto che andiamo verso le elezioni politiche e che presto avremo un Governo e un Parlamento nuovo''.

De Magistris, nel parlare di risultato storico, ha ricordato: ''In questi anni ho denunciato con precisione lo sperpero di denaro pubblico, le commistioni e i reati che forse sono stati commessi e quanto Napoli abbia pagato in termini di sviluppo, di disastro ambientale e di morti. Oggi -ha sottolineato - un'altra dirigenza politico amministrativa della città arriva a ottenere questo risultato''.