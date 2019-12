Natale: Florovivaisti,corsa acquisti +10% abeti plastic free

(ANSA) - ROMA, 5 DIC - Secondo l'associazione dei Florovivaisti Italiani, in questo dicembre si stima una crescita del 10% per l'acquisto degli alberi di Natale naturali, con un giro d'affari complessivo di 30 milioni di euro. Nonostante il trend positivo, nelle case degli italiani entrano di preferenza ancora gli abeti sintetici (7 su 10 dei 12 milioni di alberi venduti), con un notevole danno per l'ambiente. Per un albero di Natale di plastica medio (10 kg circa) occorrono 20 kg di petrolio e 23 kg di CO2 emessa nell'atmosfera, alle quali si aggiunge il petrolio che serve al trasporto dalla Cina, da cui viene l'80% di questi prodotti. Si calcola servano 2 secoli per smaltirli. "Fortunatamente - sottolinea il presidente dell'associazione, Aldo Alberto - la sensibilizzazione verso i temi della sostenibilità ha aumentato la domanda per gli abeti naturali, cogliendo di sorpresa persino i produttori, tra i quali molti giovani che stanno ripristinando il florovivaismo nelle zone montane per soddisfare questa fetta di mercato in crescita. In Italia la produzione si concentra in Toscana e in Veneto ma il nostro obiettivo è arrivare competere con la Germania, dove la coltivazione di abeti di Natale arriva a quasi 20 milioni di alberi prodotti".(ANSA).