Ecomondo, l'economia verde ai tempi del Green New Deal

Si apre alla Fiera di Rimini la 23/a edizione di Ecomondo, la maggiore esposizione annuale della green economy in Italia, dal 5 all'8 novembre. Milletrecento aziende da 30 paesi presenteranno le ultime novità in materia di economia verde: energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti e riciclo, depurazione, veicoli a zero emissioni, bonifiche, biogas, biomateriali e tanto altro. Sono previsti anche 150 seminari sui temi ambientali, con mille relatori. Come tutti gli anni, nell'ambito dell'evento si terranno gli Stati generali della green economy (dedicati quest'anno al Green New Deal e agli obiettivi climatici per il 2030) e la fiera delle energie rinnovabili Key Energy. In programma anche il Salone biennale del veicolo per l'ecologia. Il 6 novembre giornata dedicata all'economia circolare, alla plastica e alle bioplastiche. Giovedì 7 novembre sarà il giorno della "blue economy", l'economia del mare.