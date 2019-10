Editoria: Economia circolare, evento Il Messaggero

Mercoledì 30 ottobre si terrà a Roma, presso l'Auditorium Parco della Musica, Economia Circolare: dalla sostenibilità alla mobilità intelligente, l'evento organizzato da Il Messaggero con il supporto di Aeroporti di Roma, Cattolica Assicurazioni, Eni, Esselunga, Ford, Snam e Terna e con Media Partner Rai Radio 2, da sedici anni attenta ai temi degli stili di vita sostenibili con la campagna Mi illumino di Meno.

Il Messaggero dedicherà un'intera giornata al tema dell'economia circolare, coinvolgendo importanti esponenti del mondo imprenditoriale nazionale, cariche istituzionali, esperti qualificati e 400 studenti che aderiscono al programma "alternanza scuola – lavoro". L'evento sarà diviso in due sessioni: la prima, di mattina, focalizzata sul ruolo delle aziende e la loro interpretazione dell'economia circolare. La seconda parte, di pomeriggio, si concentrerà sull'Intrattenimento Formativo. Alle 10:00, Sergio Costa, Ministro dell'Ambiente, dopo l'introduzione del Direttore del giornale Virman Cusenza, farà i saluti di apertura. A seguire il keynote speech di Michael Braungart, fondatore e Direttore scientifico di EPEA (Environmental Protection Encouragement Agency). Alle 11:00 la prima tavola rotonda, condotta da Osvaldo De Paolini, Vicedirettore de Il Messaggero, dibatterà di Modelli di Economia Circolare nei servizi e nelle infrastrutture con il supporto tecnico di Alberto Sanna, Direttore Centro di Ricerca Tecnologie Avanzate per la Salute e il Ben – Essere dell'Ospedale San Raffaele di Milano. Dialogheranno con loro Alessandra Colombo, Head of Circular Economy, Sustainability & Product Stewardship presso Versalis di Eni, Ugo De Carolis Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, Alberto Minali, Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni. Alle 12:00, nella seconda tavola rotonda, Luca Cifoni, giornalista de Il Messaggero, dialogherà di Formazione ed Economia Circolare: Italia pioniera dello sviluppo sostenibile con Luca Dal Fabbro, Presidente Snam e Vicepresidente di Circular Economy Network, Giovanni Lo Storto, Direttore Generale dell'Università Luiss Guido Carli e Maurizia Villa, Managing Director Italy di Korn Ferry. Il panel affronterà anche il tema delle professioni del futuro che nasceranno dallo sviluppo dell'economia circolare.