Def: Istat,9 grandi imprese su 10 con raccolta differenziata

ROMA - Quasi 9 grandi imprese su 10 (88,4%) fanno la raccolta differenziata, 7 su 10 (69,1%) controllano "attivamente l'uso dell'energia pianificando o adottando misure per ridurne il consumo". Mentre la metà, una impresa su due "monitora invece attivamente l'uso dell'acqua e adotta misure per ridurne i consumi e regolare le emissioni in atmosfera".



Sono prime stime dell'Istat sui comportamenti ecosostenibili delle imprese, "elaborate nel 2018 su un campione di imprese di media e grande dimensione".



Sostenibilità ambientale e responsabilità sociale - si legge nel documento consegnato dall'Istat alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nadef - "sono sempre più spesso considerati come fattori strategici che possono contribuire a migliorarne la competitività". Dal lato della sostenibilità sociale "due imprese su tre" fanno "formazione continua e oltre la metà dichiara di valutare con i propri dipendenti il benessere lavorativo; il 60,4% promuove l'occupazione nel territorio" e il 56,1% "tende a rivolgersi ai fornitori locali".