Roma Tre regala borracce plastic free

Anche RomaTre la terza università romana sarà ‘plastic free’. Come contributo a comportamenti ecosostenibili l’università ha regalato una borraccia a tutti gli studenti in modo da limitare il consumo delle bottigliette usa e getta all’interno, e all’esterno, dell’Ateneo. Ogni studente ha dunque ricevuto una mail con l’invito ad andare a ritirare la propria borraccia. L’Ateneo capitolino è stata tra le prime università italiane a distribuire gratuitamente a tutti i suoi studenti ben 30.000 borracce di acciaio inossidabile. Contando che ogni giorno nell’Ateneo vengono consumate circa 10.000 bottigliette di plastica, si stima in questo modo di contribuire davvero non solo ad un futuro, ma anche ad un presente più pulito e sostenibile. L’iniziativa The message is the bottle vuole diffondere una buona pratica dalla forte valenza sociale e personale.