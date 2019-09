Comune di Milano lavora a Piano aria e clima

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Il Comune di Milano sta lavorando ad un piano aria e clima (Pac) che sarà presentato tra qualche settimana. "Stiamo preparando questo piano che da un lato recupera le azioni messe in campo dal Comune - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala - non parleremo solo di obiettivi al 2050 e al 2030 ma anche di quello che possiamo fare entro la fine del mandato", nel 2021. Il piano, che è un obbligo di legge, tratterà i temi della mobilità, dell'efficientamento dei sistemi energetici e degli edifici. "Il Comune può dare il proprio esempio, anche perché abbiamo un patrimonio di edilizia residenziale e scolastica quindi acceleriamo su questo per spingere tutti a farlo - ha continuato Sala -. Le azioni sono tante, noi mostreremo quali sono le nostre e poi chiederemo ai cittadini di fare la loro parte". Il Piano aria clima "è un obbligo di legge perché siamo in infrazione europea come Paese, però stiamo cercando di farlo non come risposta burocratica a un obbligo - ha concluso -, ma dandogli contenuto".