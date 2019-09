In India Modi lancia vaccinazione nazionale per bestiame

(ANSA) - NEW DELHI, 12 SET - Il premier indiano ha lanciato ieri il National Animal Disease Control Programme, un programma nazionale per la vaccinazione del bestiame che mira a sradicare due infezioni, l'afta epizootica e la brucellosi. Ogni anno 500 milioni di capi saranno vaccinati contro l'afta, tra loro prevalentemente bovini ma anche bufali, pecore, capre, e maiali; trentasei milioni di mucche saranno trattate ogni anno contro la brucellosi. Il programma si pone due obiettivi successivi: tenere sotto controllo le infezioni entro il 2025, sradicarle integralmente entro il 2030. Il quotidiano Hindustan Times scrive che, lanciando lo schema dalla città simbolo di Mathura, considerata sacra dagli induisti, Modi ha citato le fonti della mitologia che assegnano un ruolo primario alle mucche in India, ricordando, ancora una volta, che i bovini sono un elemento innegabile dell'economia rurale indiana; il premier ha detto anche che chi teorizza che usare le parole "om" e "gau", (il saluto religioso e il termine hindi per "mucca" farebbe arretrare il paese, crea al contrario un grave danno all'India. (ANSA).