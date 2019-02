Boero lancia vernici ecosostenibili con scarti della frutta

Il Gruppo Boero, leader in Italia nel mercato dei prodotti vernicianti, e IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, firmano l'accordo per un contratto di licenza esclusiva a livello mondiale per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti vernicianti ecosostenibili per interni, che incorporano microparticelle di bioplastica derivanti da scarti di frutta e verdura.



Questo accordo concretizza il percorso di collaborazione tra Boero ed IIT cominciato due anni fa con il progetto Green Paints, volto alla produzione di prodotti vernicianti più ecosostenibili.



Il brevetto, sviluppato nel laboratorio IIT di Smart Materials, guidato da Athanassia Athanassiou, ha vasti potenziali di applicazione. Per realizzare 1 kg di prodotto verniciante occorrono 100g di bioplastica derivata da residui vegetali essiccati, originati dalla lavorazione dell'industria alimentare, quali ad esempio: bucce di fave di cacao, amido di mais, o bucce di arance. In numeri, per un kg di prodotto saranno necessarie le bucce di tre arance.