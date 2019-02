Monitorare dallo smartphone i consumi di energia a casa

(ANSA) - ROMA, 6 FEB - Monitorare la propria abitazione dallo smartphone così da ottimizzare i consumi energetici ma anche salvaguardare l'ambiente. E' possibile con Watty, un dispositivo messo a punto da una startup di intelligenza artificiale svedese, che ha siglato un accordo in esclusiva con Vivigas energia, operatore indipendente di vendita di energia elettrica e gas metano in Italia. Al risparmio economico si aggiunge un gesto nei confronti della natura: al momento dell'acquisto agli utenti viene consegnato un codice da attivare su www.treedom.net per piantare un albero del cacao all'interno della foresta di Vivigas energia e vederlo crescere ogni giorno.



Il dispositivo "altamente intuitivo", tramite l'App dedicata, consente di controllare in ogni momento ciò che avviene in casa verificando quali elettrodomestici sono attivi e se stanno consumando energia. (ANSA).





