Intitolato a Papa Francesco laboratorio anti-spreco frutta

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Verrà intitolato a Papa Francesco in occasione del prossimo compleanno del Papa (lunedì 17 dicembre), il primo laboratorio in Italia di trasformazione delle eccedenze alimentari per fini solidali - che è stato realizzato presso il Car (Centro Agroalimentare) di Roma. Lo annuncia, in una nota, Italmercati, rete di 11 mercati all'ingrosso in tutta Italia che raccoglie ogni anno 6.000 tonnellate di cibo ancora buono da mangiare, ma non più buono da vendere e lo ridistribuisce nei circuiti solidali. I prodotti del laboratorio intitolato al papa sono confezionati dai detenuti dell'Isola Solidale, e verranno destinati alle persone in stato di fragilità e di difficoltà economica. In sintesi, i prodotti in eccedenza disponibili presso i mercati all'ingrosso verranno monitorati dalle ACLI di Roma e provincia, attraverso un sistema digitalizzato, selezionati, in parte destinati freschi ad organizzazioni non lucrative, in parte trasformati presso il mercato, attraverso un laboratorio di nuova concezione.



"Abbiamo pensato di intitolare il nostro laboratorio sociale a Papa Francesco - spiega Fabio Massimo Pallottini, presidente di Italmercati - come segno di vicinanza al Pontefice ed anche per rilanciare la nostra azione a favore di chi si trova in difficoltà con la trasformazione dei prodotti agroalimentari di prima qualità a favore di quanti vivono in stato di disagio.



Questo obiettivo - conclude Pallottini - lo abbiamo raggiunto grazie alla creazione di una vera e propria rete solidale che coinvolge le Acli di Roma, l'Associazione Isola Solidale, Last Minute Market, il Dipartimento Di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari dell'università di Bologna e il Comieco".



