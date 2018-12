Maltempo: Consorzio formaggio Asiago per ripristino malghe

(ANSA) - ASIAGO (VICENZA) - Contribuire a salvaguardare il futuro delle malghe e dei pascoli dell'Altopiano di Asiago colpiti dal maltempo che, nella notte del 29 ottobre, ha danneggiato ampie zone del territorio: a questo il Consorzio Tutela Formaggio Asiago destina, in occasione delle festività natalizie, una donazione che verrà consegnata all'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", l'istituzione che si occupa di preservare e garantire la biodiversità dei comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo. In contemporanea, dall'8 dicembre 2018 all'8 gennaio 2019, sul proprio sito, il Consorzio lancia un'iniziativa aperta a tutti gli appassionati di formaggio, che potranno così sostenere il medesimo progetto.



I soci del Consorzio Tutela Formaggio Asiago mettono in campo un'azione straordinaria di sostegno destinando, in occasione delle festività natalizie, l'intero ammontare dei tradizionali donativi all'Unione Montana "Spettabile Reggenza dei Sette Comuni", l'ente preposto al censimento dei danni, alla programmazione delle azioni di messa in sicurezza delle malghe di proprietà comunale e al ripristino di una condizione sufficiente per la pratica della monticazione, a partire dall'estate prossima. In contemporanea, dall'8 dicembre 2018 all'8 gennaio 2019, il Consorzio di Tutela lancia, sulla propria piattaforma on line un'iniziativa aperta a tutti i cheese lover: per ogni chilogrammo di Asiago dop acquistato, il Consorzio donerà un euro al progetto, così da concorrere, tutti insieme, al medesimo risultato. "L'obiettivo primario - afferma Fiorenzo Rigoni, presidente del Consorzio Tutela Formaggio Asiago - è quello di pensare al futuro di questo territorio e alla produzione casearia che da millenni viene praticata. In questo momento difficile, mettiamo in campo tutta la nostra esperienza e determinazione per non lasciare soli i malghesi e le loro famiglie".





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: