Ecomondo, a fiera green economy focus su economia circolare

(ANSA) - ROMA, 4 NOV - Sarà il Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ad inaugurare, martedì 6 novembre alla Fiera di Rimini, la 22/a edizione di Ecomondo, la principale esposizione italiana della green economy. Fino a venerdì 9 novembre i padiglioni riminesi ospiteranno quanto di più avanzato offre il mercato su economia circolare ed energie rinnovabili. In contemporanea, alla Fiera si terrà anche la 12/a edizione di Key Energy, esposizione dedicata alle energie rinnovabili e all'efficienza energetica.



Dopo l'inaugurazione, prevista alle 10:30, si avvieranno gli Stati Generali della Green Economy, che quest'anno hanno per titolo "Green economy e nuova occupazione. Le priorità per il rilancio dell'Italia". Sarà presentata la Relazione 2018 sullo stato della green economy.



Oltre alla parte espositiva, nei quattro giorni dell'evento è previsto un calendario di oltre 200 convegni, coordinati dai comitati scientifici presieduti da Fabio Fava e Gianni Silvestrini. Ecomondo quest'anno avrà il suo focus nell'economia circolare, quella del riciclo continuo degli oggetti usati. Ma si parlerà anche di bioeconomia, con le eccellenze industriali, le novità in fatto di nuovi materiali, bioraffinerie, biometano.



E poi ancora di strategia europea sulla plastica, gestione e valorizzazione della risorsa idrica, bonifica di suoli, la riqualificazione di siti e aree portuali, prevenzione e gestione del rischio idrogeologico, trattamento e purificazione dell'aria indoor e outdoor, monitoraggio di emissioni.



A Key Energy sarà centrale il tema dell'efficienza energetica, ma si parlerà anche di smart cities. (ANSA).