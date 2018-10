Da Ue e Bill Gates un fondo da 100 milioni per energia verde

(ANSA) - BRUXELLES, 17 OTT - La Commissione europea e il fondo di investimento Breakthrough Energy, guidato da Bill Gates, hanno firmato un'intesa per creare una piattaforma comune da 100 milioni di euro con l'obiettivo di aiutare le società innovative a sviluppare e portare sul mercato nuove tecnologie nel settore dell'energia pulita. Si tratta di "un partenariato pubblico-privato in cui scienza ed economia lavorano insieme e il fondo sarà operativo in meno di due anni", ha dichiarato il fondatore di Microsoft presentando l'iniziativa. "Mettere insieme risorse dell'Ue e investitori privati come quelli guidati da Bill Gates - ha detto il commissario Ue Carlos Moedas - è la strada da percorrere" nella lotta contro il cambiamento climatico e per realizzare l'accordo di Parigi.(ANSA).