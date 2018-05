Ronchi, tutela,circolarità e inclusione per la green economy

Tutela del clima e della biosfera, circolarità delle risorse e benessere inclusivo e di migliore qualità. Sono i tre pilastri della green economy secondo Edo Rochi, ex ministro dell'Ambiente, padre dell'omonimo decreto del '97 sulla gestione e il riciclo dei rifiuti, oggi presidente della Fondazione per lo sviluppo sostenibile. I tre principi da seguire per un'economia più sostenibile sono illustrati nel nuovo libro di Ronchi, "La transizione alla green economy", che è stato presentato oggi a Roma.



"In un solo secolo, il novecento - scrive Ronchi - la popolazione mondiale è quadruplicata, i consumi di energia sono cresciuti di circa 8 volte e quelli di materiali di oltre 12; i combustibili fossili accumulati in milioni di anni, bruciando in breve tempo e in grande quantità, hanno generato volumi enormi di anidride carbonica che stanno cambiando il clima. Così non si può andare avanti, l'attuale sviluppo, così com'è, non va; qualche passo nella giusta direzione è stato compiuto, ma si è fatto ancora troppo poco e in modo troppo lento e tortuoso".



Il saggio individua i tre fondamenti della green economy: tutela del clima e della biosfera (La dimensione raggiunta dagli impatti sul clima e sulla biosfera ha cambiato le condizioni di base, i presupposti fondamentali delle attività economiche. I costi della crisi climatica ed ecologica hanno raggiunto una enorme rilevanza economica); circolarità delle risorse (l'economia circolare, presupposto della green economy, è la via per affrontare il nodo dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, che consente di disaccoppiare il livello del consumo di risorse da quello delle attività economiche); benessere inclusivo e di migliore qualità (la sostenibilità ecologica si può ottenere sostituendo il consumismo con una migliore qualità dei consumi, con migliori beni e servizi e minori impatti ambientali, inoltre le attività green generano anche più occupazione di quelle tradizionali brown, in 10 anni in Europa, ad esempio l'occupazione nel settore di beni e servizi ambientali è cresciuta del 40%).



I fattori che potrebbero accelerare la transizione verso la green economy, secondo il volume, sono quattro: le politiche pubbliche, in particolare quelle fiscali; l'eco-innovazione, la finanza verde e l'iniziativa delle imprese green. (ANSA).