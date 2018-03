Rapporto "Green Italy", Nord Est-Lombardia i virtuosi

TRENTO - L'area più dinamica del Paese, il Nord Est con la Lombardia, parla green sia in termine di attività produttive che di lavoro. Lo dicono i dati del rapporto 'Green Italy 2017' realizzato nell'ambito della Green Week di Trento alla quale sono intervenuti venerdì Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola, Francesco Starace, amministratore delegato e direttore generale Enel, e Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato IMA e il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.



Il sistema produttivo di Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, spiega il rapporto, ha una forte caratterizzazione nell'innovazione e nella sostenibilità ambientale. Le imprese che, dal 2011, hanno investito green in queste cinque regioni sono 145mila, il 41% del totale. I Green Jobs, i posti di lavoro con competenze ambientali creati lo scorso anno, sono 160mila; la metà di quelli generati in Italia.



Il tutto su una popolazione che rappresenta il 35% del Paese.



"Emerge con sempre maggiore forza la necessità di un'economia più sostenibile e a misura d'uomo, e per questo più forte e competitiva -, afferma il presidente della Fondazione Symbola, Ermete Realacci -. Lo si evince anche dal Nobel nuovamente dato ad un economista atipico, che riflette sulle persone e sulle comunità: quest'anno a Richard Thaler che, con le sue teorie, ha spiegato come i tratti umani incidano sulle decisioni individuali e gli esiti del mercato".