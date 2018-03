Nasce Movecoin, l'app che paga per pedalare e camminare

ROMA - Movecoin è la prima app in Italia creata per stimolare gli utenti a raggiungere le proprie mete a piedi e in bicicletta piuttosto che con mezzi inquinanti in cambio di una retribuzione economica. Per ogni chilometro percorso a piedi, di corsa, in bicicletta, quindi con "moto fisico umano", l'applicazione accrediterà nel portafoglio digitale 10 centesimi espressi in valuta digitale denominata Movecoin.



L'utente poi potrà spendere i Movecoin prodotti nei negozi convenzionati in percentuale da un minimo del 10% fino al 100% del valore dell'acquisto in base agli accordi presi con i negozi. Il valore dei Movecoin presso gli esercizi convenzionati sarà doppio del valore nominale. E' anche possibile mettere all'Asta i Movecoin prodotti, come le criptovalute già esistenti sul mercato finanziario, cedendoli al miglior offerente in cambio di euro.



Il prezzo della moneta Movecoin potrebbe quindi prendere valore nel tempo. Il rapporto che non potrà mai cambiare sarà di 10 centesimi per chilometro percorso. Rispetto alle criptovalute non c'è bisogno di computer con capacità di calcolo elevatissime con enorme consumo di energia, ma solo di uno smartphone. E' l'utente che "conia" la moneta attraverso il suo movimento.