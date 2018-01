Boom dei 'green bond', nel 2018 raggiungeranno 200 mld dlr

Decolla il mercato mondiale dei 'green bond', gli strumenti finanziari usati per sostenere progetti e attività rispettose dell'ambiente. Secondo gli analisti di Standard & Poor's, nel 2018 le emissioni raggiungeranno i 200 miliardi di dollari, con un incremento del 30% rispetto ai 155 miliardi del 2017. A confronto, nel 2013 erano stati emessi bond verdi per appena 13 miliardi di dollari.



"Il mercato dei green bond è cresciuto dell'80% all'anno negli ultimi cinque anni, dimostrando un rapido sviluppo dei nuovi mercati verdi, unito alla continua spinta politica globale per affrontare il cambiamento climatico", ha scritto l'analista Noemie De La Gorce.



A livello geografico, l'Europa si conferma il primo mercato per la finanza eco-sostenibile, ma il Nord America sta colmando il divario, con gli Usa che nel 2017 hanno raddoppiato le emissioni. Sempre secondo l'analista, i green bond manterranno la loro posizione anche nei mercati emergenti, con la Cina in testa seguita da India e Messico.