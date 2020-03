Coronavirus: da imprese green 300mila euro a due ospedali

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Trecentomila euro raccolti per iniziativa del gruppo Sostenya con il supporto istituzionale di Confindustria Cisambiente saranno destinati agli ospedali Sacco di Milano e San Martino di Genova per sostenere la ricerca e l'attività di contrasto alla diffusione dell'epidemia da coronavirus. Nel darne notizia con un comunicato, Sostenya e Confindustria Cisambiente spiegano che la raccolta fondi è stata avviata tra le imprese dei servizi ambientali e delle energie rinnovabili. I donatori oltre ai due promotori sono Baseco, Biancamano, Corioni, Ecosavona, Green Up, Innovatec e Img2.



