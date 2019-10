A Milano grazie a Enel realizzato condominio modello

(ANSA) - MILANO, 15 OTT - In viale Murillo a Milano un edificio che nel 2018 era in classe energetica G, riscaldato ancora a gasolio con problemi di infiltrazione sulla copertura e di degrado della facciata grazie a un innovativo intervento di riqualificazione, è diventato un modello virtuoso con una riduzione dei consumi energetici del 74% e un risparmio in bolletta dell'80%. L'edificio è stato inaugurato oggi dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dal responsabile Italia di Enel X, Alessio Torelli, dall'ad di Teicos Group, Cecilia Hugony, dal Business Unit Director di Rockwool Italia, Paolo Migliavacca e dal presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto.



li interventi si sono concentrati su: risanamento della facciata e isolamento termico a capotto; rifacimento della copertura e isolamento termico; isolamento delle salette del piano terra e di tutti i vani riscaldati. Infine, è stata eseguita la sostituzione dell'impianto termico con una pompa di calore a gas fornita da Enel X.