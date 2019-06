In Vaticano le prime colonnine di ricarica auto elettriche

Anche in Vaticano è possibile ricaricare l'auto elettrica. Dodici colonnine sono già state installate e presto saranno in tutto venti i punti di ricarica.



In questi giorni è stato infatti siglato un accordo tra il Governatorato e la società Enel X proprio per la fornitura e l'installazione dei punti di ricarica nel territorio dello Stato della Città del Vaticano. L'obiettivo dell'accordo, "fortemente voluto e perseguito dal Governatorato", come sottolinea Vatican News, è quello di realizzare una rete infrastrutturale di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi per incentivarne l'uso presso il personale dipendente ed in previsione di un programma di rinnovo del parco auto dello Stato con vetture elettriche ed ibride in comodato e/o noleggio per i servizi di Stato (Poste Vaticane). A tal fine è stato sottoscritto con Enel Mobility un contratto per l'uso gratuito di un'autovettura totalmente elettrica.