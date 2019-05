Energia:a Milano il festival,Italia sarà candidata per Cop26

(ANSA) - MILANO, 15 MAG - La transizione verso sistemi energetici sostenibili, la resilienza urbana e le città motori di cambiamento saranno alcuni dei temi della dodicesima edizione del Festival dell'Energia in programma presso la Triennale di Milano dal 13 al 15 giugno.



Durante l'iniziativa sarà presentata anche la candidatura italiana per ospitare a Milano la conferenza sul clima del 2020 (Cop26). Il festival sarà promotore del sostegno alla candidatura da parte dei partner e sponsor della manifestazione.



La rassegna è stata presentata nella sede del Comune di Milano dal presidente del Festival dell'energia, Alessandro Beulcke; dall'assessore comunale alla mobilità e all'ambiente, Marco Granelli; dal vice presidente di Elettricità Futura, Agostino Re Redbaudengo e dal docente del Politecnico di Milano, Fabio Inzoli.



Alessandro Beulcke ha ricordato che il "festival si conferma la maggiore manifestazione sul tema. Un appuntamento nato per fare divulgazione è diventato negli anni una sorta di stati generali del settore".





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: