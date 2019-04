Aumentano gli scambi di immobili eco, ma l'80% è energivoro

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Aumenta la qualità energetica degli immobili acquistati nel 2018. Le compravendite di immobili delle prime tre categorie energetiche crescono del 6% e quelle di immobili oggetto di ristrutturazione del 12%, ma ancora circa l'80% degli scambi riguarda immobili delle categorie più basse.



Nel 2017 era oltre il 90%. Sono i dati dell'indagine di Enea, Icom istituto per la competitività e Fiaip su oltre 600 agenti immobiliari. "Dopo anni di timidezza e di scarsa attenzione, il settore immobiliare inizia a riconoscere la valenza dell'efficienza energetica", afferma il presidente dell'Enea, Federico Testa, in una conferenza stampa. Lo studio sottolinea come, nonostante i miglioramenti, la "cultura del risparmio energetico nell'immobiliare e della riqualificazione energetica non sono ancora diventati una vera pratica sociale".(ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: