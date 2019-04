Facebook, 6 nuovi impianti solari per alimentare data center

ROMA - Sei nuovi impianti fotovoltaici per alimentare i centri di elaborazione dati (data center) di Facebook. Li ha annunciati il fondatore del social network, Mark Zuckerberg, in un post in occasione della Giornata della Terra che si è celebrata il 22 aprile.



"I nostri centri di elaborazione dati sono già tra i più efficienti al mondo", ha scritto Zuckerberg. "L'anno scorso abbiamo annunciato l'obiettivo di alimentare tutti i nostri uffici e data center con il 100% di energie rinnovabili. Questi nuovi progetti solari ci aiuteranno a raggiungere quell'obiettivo".



I sei impianti solari - si legge in una nota - saranno sviluppati da Dominion Energy in Usa, negli Stati della Virginia e della Carolina del Nord, ed entreranno in funzione a metà 2020. Gli impianti nel complesso avranno una capacità di 350 megawatt.