A2a: rinnova parco centrali con tecnologie General Electric

(ANSA) - MILANO, 7 MAR - Il Gruppo A2a ammoderna il proprio parco centrali installando tecnologie hardware e software di General Electric in quattro impianti in Lombardia, Friuli e Piemonte. Le nuove soluzioni consentiranno ad A2a di incrementare flessibilità, efficenza e affidabilità delle centrali di Chivasso, Sermide, Cassano e Monfalcone, che insieme generano circa 3.420 megawatt di elettricità - l'equivalente di energia necessaria a circa 1 milione di case in Italia.



"Proseguiamo nella digitalizzazione delle nostre centrali in ottica di efficientamento e ammodernamento" ha spiegato Valerio Camerano, A.d. di A2a. "Un percorso che ci consente di rendere più flessibili gli impianti per adattarci rapidamente alle condizioni del mercato, migliorandone al contempo l'impronta ecologica e riducendo i costi di gestione". (ANSA).





TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE: