Solarwatt lancia le nuove celle fotovoltaiche Eco

La società tedesca Solarwatt, fornitore di soluzioni complete fotovoltaiche, negli ultimi tre anni ha più che triplicato la quota di mercato dei moduli vetro-vetro in Germania. Ogni dieci impianti residenziali su tetto, ce n'è uno che utilizza la tecnologia doppio vetro del produttore di Dresda. In base ai dati ufficiali della Federal Network Agency, dall'inizio del 2016 a fine 2018 SOLARWATT ha aumentato la quota di mercato dal 2,3 a oltre l'8% nella fascia di mercato dai 3 ai 10 kWp.



Ai moduli vetro-vetro della famiglia Vision si affiancheranno da febbraio 2019 i moduli ECO, che completeranno la gamma dei moduli fotovoltaici Solarwatt per offrire qualità d'eccellenza anche ai clienti particolarmente sensibili al prezzo. I nuovi moduli saranno disponibili i due versioni: gli ECO 60 M con celle monocristalline, potenza nominale rispettivamente da 280 a 290 Wp, backsheet bianco e cornice d'argento; gli ECO 60 M Style celle monocristalline PERC, potenza nominale rispettivamente da 295 a 305 Wp, backsheet nero e cornice nera.





