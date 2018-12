Bmw-Porsche, ricarica elettrica super-veloce, 100 km in 3'

Meno di tre minuti. E' il tempo irrisorio per dare a un'auto elettrica 100 chilometri di autonomia. Lo assicurano Bmw e Porsche, che hanno svelato in Baviera una stazione di ricarica capace di dar 'battaglia' a Tesla nella sfida alla realizzazione di auto a batteria più efficienti. A renderlo noto è Automotive News Europe, precisando che il prototipo di infrastruttura di ricarica ultra-veloce ha la capacità di 450 kilowatt, più di tre volte rispetto agli impianti di Tesla. I veicoli di test per assorbire questa potenza si sono ricaricati all'80% in 15 minuti. Per una ricarica analoga a quella resa possibile dall'impianto bavarese, secondo il sito di Tesla, gli impianti dell'azienda di Elon Musk impiegano circa 30 minuti. L'impianto dalla super-ricarica si trova a Jettingen-Scheppach, in Baviera, ed è stato sviluppato da un consorzio di cui fanno parte, oltre a Bmw e Porsche, il gigante dell'ingegneria Siemen e gli specialista delle ricariche dei veicoli elettrici Allego e Phoenix Contact. L'utilizzo della stazione è gratuito per gli attuali modelli, ha precisato Bmw, l'unico inconveniente è il fatto che l'impianto offre più potenza di quanto gli attuali modelli possano assorbire. La BMW i3 limita la sua potenza a 50 chilowatts, mentre quella della iX3 sarà di 150 chilowatts quando uscirà sul mercato nel 2020.