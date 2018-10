Energia sostenibile, parte progetto a Ginostra nelle Eolie

GINOSTRA (MESSINA) - Anche Ginostra, il borgo marinaro di Stromboli, nelle Eolie, è stata prescelta per il progetto internazionale "Remote" che riguarderà l'energia sostenibile e rinnovabile. Su input di "Horizon 2020" che l'ha finanziato, è portato avanti dal Politecnico di Torino con 10 partner Europei.



Oltre a Ginostra, sarà attuato in Piemonte, Grecia e Norvegia. Si punterà all'utilizzo "di una tecnica di energy storage, delle batterie ad accumulo basate sulla tecnologia a idrogeno combinata con un elettrolizzatore che converte l'energia in eccesso prodotta da sistemi di energia rinnovabili - come pale eoliche e pannelli fotovoltaici - in idrogeno. Il sistema di accumulo a idrogeno e celle a combustibile riconverte poi quando necessario l'idrogeno stesso in elettricità, superando così il problema dell'intermittenza, tipico delle fonti rinnovabili come eolico e solare". Nel tempo si potrà arrivare ad una autonomia energetica pari al 100%.