Gattoni (CIB), con biogas più cibo ed energia da stesso campo

ROMA - "I soci del Consorzio Italiano Biogas (CIB) hanno dimostrato negli ultimi anni che, grazie a un insieme di pratiche agricole che sposano un approccio tecnologicamente avanzato, è possibile produrre più cibo ed energia dallo stesso campo, riutilizzando scarti e reflui, riducendo l'utilizzo di acqua e di fertilizzanti chimici, preservando l'integrità del suolo e aumentando la varietà e il numero dei raccolti". Lo dichiara in una nota Piero Gattoni, Presidente CIB.



"Il modello 'Biogasfattobene' è la strada per rendere sostenibili economicamente le attività agricole - ha proseguito Gattoni -, abbattendo le emissioni in atmosfera e fornendo all'industria e ai trasporti il biometano, un biocarburante rinnovabile che può essere fondamentale per accompagnare l'economia nel percorso di transizione verso l'elettrico da fonti rinnovabili".



"Si tratta di un modello perfettamente esportabile in Europa, come già dimostrato da un gruppo di ricerca internazionale guidato dal prof. Bruce Dale della Michigan State University, e riteniamo - conclude Gattoni - che la nuova Politica Agricola Comune dovrebbe abbracciare soluzioni attente ai mercati e fortemente innovative quale il Biogasfattobene, per una reale politica di greening in Europa".