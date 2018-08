Facebook, 100% di energie rinnovabili entro il 2020

ROMA - Facebook ridurrà le emissioni di CO2 del 75% e alimenterà tutte le attività solo con energie rinnovabili entro il 2020. La compagnia di Menlo Park annuncia il doppio impegno ambientalista in un post, in cui evidenzia di aver acquistato oltre 3 gigawatt di elettricità eolica e solare negli ultimi 5 anni, di cui 2,5 gigawatt negli ultimi 12 mesi.



"Siamo orgogliosi dell'impatto che il nostro programma sulle rinnovabili sta avendo sulle comunità locali e in generale sul mercato", scrive Facebook citando le città di Prineville (Oregon), Los Lunas (New Mexico), Henrico (Virginia) e Lulea (Svezia). "Nel 2015 abbiamo fissato l'obiettivo di alimentare il 50% delle nostre strutture con le energie rinnovabili entro il 2018. Lo abbiamo raggiunto un anno prima, arrivando al 51% nel 2017".



Facebook fa parte di Re100, l'iniziativa che riunisce le grandi aziende impegnate a raggiungere il 100% di energie pulite. Tra le compagnie hi-tech americane aderiscono anche Apple, Google, Facebook e Microsoft. Nel giugno scorso, invece, la coreana Samsung ha annunciato che entro il 2020 alimenterà con fonti 'verdi' le sue attività in Europa, Usa e Cina.