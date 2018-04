La geotermia vale 60 mila turisti all'anno

Il turismo geotermico si conferma una realtà consolidata: anche per il 2017, come nel 2016, i dati di Enel Green Power confermano oltre 60 mila accessi ai territori geotermici, la cui peculiarità sta diventando sempre di più un'attrazione turistica e culturale per scuole, gruppi, turisti e visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero. Il Museo della Geotermia di Larderello, a Pomarance (Pisa), ha fatto segnare circa 27 mila visite, mentre il Parco delle Biancane a Monterotondo Marittimo (Pisa) ha registrato oltre 17mila accessi.



"Circa 6 mila gli accessi - spiega l'Enel - al Parco delle Fumarole di Sasso Pisano, a Castelnuovo Val di Cecina, alle manifestazioni naturali di San Federigo e altre diffuse nel territorio, al percorso del trekking geotermico che collega le Fumarole alle Biancane, a cui si aggiungono le oltre 10 mila presenze delle centrali aperte e degli eventi estivi promossi da Enel Green Power e istituzioni nell'area tradizionale di Larderello, Monterotondo Marittimo, Castelnuovo Val di Cecina e Monteverdi Marittimo o nelle aree di Radicondoli, Chiusdino, Montieri, e del Monte Amiata senese e grossetano (Piancastagnaio, Santa Fiora, Arcidosso), dove il percorso turistico di 700 metri liberamente fruibile intorno alle centrali di Bagnore e la collaborazione didattica con l'Acquedotto del Fiora hanno richiamato numerosi visitatori".