Energia: Fiee investe 33 mln in partnership con Gemmo spa

(ANSA) - MILANO, 6 FEB - Il Fondo italiano per l'efficienza energetica (Fiee), fondo di equity italiano dedicato al finanziamento di progetti di efficienza energetica, ha avviato una partnership con Gemmo spa, attraverso l'ingresso in City Green Light, al quale Gemmo ha conferito il ramo d'azienda 'pubblica illuminazione'. Lo stanziamento iniziale è di 33 milioni di euro, ma si tratta, si legge in una nota congiunta delle due società, del "primo passo di una più ampia operazione, prevista entro i prossimi 6 mesi, che vedrà l'ingresso nel capitale della società di co-investitori finanziari di elevato profilo". L'obiettivo è un investimento complessivo di 90-100 milioni di euro. City Green Light è il primo operatore privato nel settore in Italia con più di 350.000 punti luce, un programma di investimenti per il 2018 di oltre 45 milioni di euro, un portafoglio commesse superiore al mezzo miliardo di euro e un fatturato 2017 pari a 55 milioni di euro. (ANSA).