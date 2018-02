Stampa, Trump punta a taglio 72% budget energie rinnovabili

ROMA - L'amministrazione Trump vuol chiedere al Congresso americano di ridurre di oltre due terzi il budget dell'ufficio del Dipartimento dell'Energia che si occupa di efficienza e fonti rinnovabili. A diffondere la notizia è stato il Washington Post, seguito da altri organi di informazione tra cui Bloomberg.



In base a una bozza dei documenti visionata dal Post, l'intenzione è quella di ridurre del 72% i fondi destinati alle fonti pulite e al risparmio energetico. "Molti tagli saranno probabilmente ripristinati dal Congresso, ma il bilancio del presidente Trump segnerà un punto di partenza per i negoziati e offrirà una dichiarazione di intenti e priorità politiche", ha osservato il quotidiano, secondo cui il documento evidenzia il focus del presidente Usa sulle fonti fossili a scapito delle rinnovabili.



L'amministrazione Trump, secondo Bloomberg, proporrà un taglio superiore al 70% per il bilancio, da 2,1 miliardi di dollari all'anno, dell'Ufficio per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, che ha finanziato una serie di tecnologie 'verdi', dalle lampadine a Led alle auto elettriche.