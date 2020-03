Coronavirus: Fridays for future,Elisa sarà al cameretta tour

(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Siamo orgogliosissimi di confermare che Elisa Toffoli sarà ospite del 'Cameretta Tour 2020' questo mercoledì 25 marzo alle 19.00, in diretta sui canali Instagram e YouTube". Lo comunicano i Fridays for future nell'ambito del #CamerettaTour 2020, una delle iniziative, insieme al #DigitalStrike e a Quarantena For Future, che vengono organizzate per tenere compagnia, intrattenere ed informare gli italiani durante l'emergenza coronavirus, oltre a raccogliere fondi per la Croce rossa italiana.



L'appuntamento - dicono - "è ogni sera, alle 19.00 sui nostri canali social dove avremo modo di chiacchierare con gli ospiti più disparati: artisti, musicisti, band, attori, scienziati e giornalisti di rilievo". Sono già stati ospiti del #CamerettaTour di Fridays for future Piero Pelù, Eugenio in Via di Gioia, Denise Tantucci, il documentarista Stefano Tiozzo e lo scienziato Giorgio Vacchiano. Tra i prossimi ospiti, i Pinguini Tattici Nucleari, Max Casacci dei Subsonica, l'attore Alessandro Borghi, il rapper IZI, Mannarino, e anche Greta Thunberg in collegamento da Stoccolma.



"Quando verrà il momento di rialzare la testa dall'attuale crisi sanitaria - concludono - sarà essenziale ricordarsi delle fragilità e delle disuguaglianze del nostro attuale sistema, di cui siamo ora diretti testimoni, ed essere pronti alle sfide giganti che già da tempo mettono a rischio tutta la società per come la conosciamo ora". (ANSA).