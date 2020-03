Clima: Fridays for Future lanciano 'Quarantena for future'

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Digital strike, ovvero lo spostamento online della manifestazione per il clima, ogni venerdì; balli, oggi, sui balconi al ritmo della musica dei Bee Gees; una sezione del sito dedicata alla "Quarantena for future", con tante risorse a disposizione per affrontare l'emergenza coronavirus; un 'aperitivo for future' ogni giorno.



Sono le iniziative di Fridays For Future (FFF) che, aderendo alla richiesta di rimanere a casa di scienziati ed esperti, spiega che "la Crisi Climatica non si ferma, e nemmeno noi. Per questo abbiamo deciso di continuare a dare il nostro piccolo contributo alla causa, cercando allo stesso tempo di tenere compagnia ai milioni di italiani in isolamento e invitare all'azione più importante che ciascuno di noi possa fare: informarsi".



Le iniziative cominciano con il Digital strike: ogni venerdì, spiega Fridays for Future, la pressione per affrontare tempestivamente la Crisi Climatica si sposta dalle piazze agli schermi. Lanciato Venerdì 13 marzo da Greta Thunberg e altri attivisti di tanti paesi europei, sta riscuotendo ampio seguito.



Venerdì 20/3 alle h.16, ad accompagnare il Digital Strike, su tutti i balconi d'Italia si ballerà e canterà l'azzeccatissimo brano dei Bee Gees "Stayin' Alive" in occasione della Flashmob For Future - DiscObedience in collaborazione con Extinction Rebellion Italy. Sull'apposita Playlist YouTube è possibile imparare le mosse e il testo.



Il movimento mette poi tante risorse a disposizione nella nuova sezione del sito Fridaysforfutureitalia.it: si chiama "Quarantena For Future", dedicata a film, libri, serie, speech, podcast, documentari, articoli a tema crisi climatica.



Inoltre ogni sera è previsto "Cameratta Tour": alle 19, in diretta sul canale Intagram di FFF un ospite d'eccezione, tra cui questa sera Piero Pelu'. (ANSA).