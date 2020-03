Coronavirus: Onu annulla riunioni su lotta a crisi climatica

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - L'agenzia dell'Onu per la lotta alla crisi climatica, l'Unfccc, con sede a Bonn in Germania, ha deciso di annullare tutte le riunioni previste fino alla fine di aprile, a causa dell'emergenza Coronavirus. Lo ha reso noto il segretario esecutivo, Patricia Espinosa, sul sito dell'agenzia.



"Il segretariato - ha scritto Espinosa - sta lavorando ora con i funzionari eletti, i membri e gli osservatori per trovare alternative praticabili agli eventi in programma a marzo ed aprile, come meeting virtuali, oppure per rinviare". (ANSA).