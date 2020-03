Clima, a rischio 600 miliardi con elettricità dal carbone

ROMA - Investire nel carbone, la principale causa di emissioni di gas serra nel mondo, può far perdere a governi e investitori più di 600 miliardi di dollari entro il 2030 perché ormai é più economico produrre elettricità da nuovi impianti a energia rinnovabile in tutti i principali mercati. A dirlo è il think tank finanziario Carbon Tracker nel rapporto "Come sprecare oltre 500 miliardi di dollari" che evidenzia come oltre il 60% delle centrali a carbone nel mondo sta generando elettricità a costi più elevati di quelli che si avrebbero con la costruzione di nuovi impianti a energia pulita. Entro il 2030 al più tardi, in tutti i mercati sarà più economico costruire nuova capacità eolica o solare che continuare a puntare sul carbone.



Quindi, sottolinea l'autore del rapporto, Matt Gray, "ai governi converrebbe cancellare immediatamente i nuovi progetti sul carbone e via via abbandonare gli attuali impianti".



Inoltre, alcuni Paesi dovrebbero far competere rinnovabili e carbone a condizioni di parità mentre ora l'energia pulita è ancora penalizzata da vantaggi economici a investimenti sul carbone.



Per limitare il riscaldamento globale a un aumento medio della temperatura di 1,5 gradi centigradi entro fine secolo, dice il rapporto, occorre un calo dell'80% dell'uso di carbone nel mondo nella produzione di elettricità dal 2010 al 2030. Che vuol dire: ogni giorno fino al 2040 deve essere chiusa una centrale a carbone.



Il rapporto punta a fornire munizioni al crescente numero di investitori affinché facciano pressione su istituzioni e imprese per allineare i loro investimenti all'accordo sul clima di Parigi per tagliare i gas serra.



In tutto il mondo, sono previsti 499 Gw di energia da centrali elettriche a carbone nuove o già in costruzione per un totale di 638 miliardi ma, avverte Carbon Tracker, si corre il rischio di perdere questo denaro perché ci vogliono 15-20 anni per ammortizzare i costi. Inoltre, da un lato i costi in calo di energia eolica e solare e dall'altro quelli legati alle normative sul carbonio e sull'inquinamento non rendono più conveniente il carbone su nessun mercato.