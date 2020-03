E' primavera inoltrata in Sardegna con punte di 23 gradi

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAR - E' primavera inoltrata in Sardegna con l'arrivo sul Mediterraneo dell'anticiclone delle Azzorre. L'esperto di Meteonetwork Sardegna Alessandro Gallo prevede temperature in aumento tra giovedì e venerdì con valori intorno ai 23 gradi nel Cagliaritano e nel Sarrabus. Poi - avverte - una nuova diminuzione è attesa per il fine settimana, quando nell'Isola si avranno in media 12-15 gradi". Week end comunque stabile e soleggiato in tutta la regione.



"Il campo di vasta pressione che ha interessato l'Isola è in rapido dissolvimento - spiega Gallo - sul Mediterraneo, e quindi in Sardegna, tende a prendere campo l'area anticiclonica parzialmente disturbata da impulsi di aria fredda in quota con associate velature del cielo e successiva copertura compatta tra giovedì e venerdì". Il weekend invece sarà a contrassegnato dal bel tempo. "Salvo locali addensamenti cumuliformi sui rilievi sulcitani e a Capoterra - precisa l'esperto - con probabili deboli rovesci pomeridiani". Venti deboli variabili con leggeri rinforzi al pomeriggio e con la tendenza a disporsi da nord-ovest a nord-est nel fine settimana. Moderato sulle coste. (ANSA).