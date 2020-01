Ghiacciaio Pine Island Antartide si sta assottigliando meno

(ANSA) - ROMA, 31 GEN - È destinato ad assottigliarsi meno rapidamente di quanto mostrato dagli attuali modelli il più grande ghiacciaio dell'Antartide, Pine Island, situato nella parte occidentale del continente bianco. È quanto emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience dai glaciologi dell'Università britannica di Bristol, coordinati da Jonathan Bamber, basato sulle osservazioni del satellite dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa), CryoSat-2, che da 10 anni monitora costantemente i ghiacci antartici. Per gli autori dello studio, "Pine Island negli ultimi quattro decenni ha contribuito all'innalzamento dei mari più di tutti gli altri ghiacciai dell'Antartide, ed è quindi uno dei più sorvegliati", hanno precisato gli esperti. Le previsioni sul futuro di Pine Island sono contrastanti.



Alcuni modelli prevedono che il tasso del suo scioglimento accelererà nei prossimi decenni. Il nuovo studio, invece, indica che "il ghiacciaio continuerà a perdere massa in futuro, ma non a ritmi più elevati di quelli attuali. I dati satellitari - concludono gli esperti - aiuteranno a migliorare i modelli sull'Antartide, e a capire come mai talvolta diano previsioni differenti". (ANSA).