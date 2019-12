Clima: Greta, 2019 anno presa di coscienza? Siamo all'inizio

Il 2019 che si sta per chiudere è stato, secondo molti, l'anno della presa di coscienza della crisi climatica in corso. Ma per Greta Thunberg, non è così, perché siamo "appena all'inizio" come spiega in un tweet. "Ho sentito molti dire - spiega la giovane attivista - che 'il 2019 è stato l'anno in cui il pubblico ha preso coscienza del problema della crisi climatica'. Questo è un malinteso. Un numero limitato, ma in rapida crescita, di persone ha iniziato ad avere consapevolezza della crisi climatica. Il percorso, però, è appena iniziato. Stiamo ancora graffiando la superficie".