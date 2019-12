Botta e risposta via social tra Trump e Greta Thunberg

Botta e risposta via social tra Donald Trump e Greta Thunberg, nominata da Time la persona dell'anno. Commentando un tweet di congratulazioni all'attivista svedese, il presidente americano afferma: "E' ridicolo. Greta dovrebbe lavorare sul suo problema di controllo della rabbia e poi andare a vedere un buon film con un amico! Calma Greta, calma!".

La giovane attivista svedese ha prontamente reagito all'attacco di Trump, definendosi sul profilo Twitter una "teenager che lavora sul problema della gestione della sua rabbia. Attualmente sto uscendo per andare a vedere un vecchio buon film con un amico".

Intanto, è attesa a Torino per l'arrivo di Greta, che domani sarà in piazza con i giovani del Frydays for Future. Ci sarà anche la sindaca, Chiara Appendino: "Siamo molto molto onorati di ospitarla nella nostra città, c'è grande emozione da parte di tutti e sicuramente sarò in piazza ad ascoltarla, seduta tra i ragazzi. Invito tutti a partecipare, le sue parole saranno certamente importanti".

Greta Thunberg "è un testimone, piuttosto che un modello: testimone di questo impegno per la salvaguardia dell'ambiente, la cura dell'ambiente, la cura della casa comune". Lo ha detto il cardinale Peter Turkson, prefetto del dicastero vaticano per lo Sviluppo umano integrale.