Conte, Italia c'è sulla sfida del clima, lavoriamo al taglio della CO2

"L'Italia c'è" nella sfida ai cambiamenti climatici, una "sensibilità declinata molto puntualmente e in modo molto prospettica nel programma di governo. Va arricchita di contenuti". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza a Roma per la Giornata mondiale del suolo. "Noi lavoriamo innanzitutto - spiega Conte - per rispettare i parametri di riduzione della Co2 così come indicato dall'Accordo di Parigi e per raggiungere gli obiettivi posti dall'Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite".