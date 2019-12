Clima: Oms, solo 38% Paesi investe risorse per cambiamenti

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Cresce la consapevolezza sull'importanza dell'ambiente per la salute dell'uomo e circa la metà dei Paesi nel mondo ha sviluppato un piano nazionale per i cambiamenti climatici. Ma solo il 38% ha finanziamenti per tradurre in pratica, anche solo in parte, la propria strategia, e meno del 10% ha convogliato risorse per implementarla completamente. E' quanto emerge dal rapporto '2018 WHO health and climate change survey report: tracking global progress', realizzato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che ha preso in esame i dati provenienti da 101 Paesi intervistati.



Il 48% dei Paesi ha condotto una valutazione dei rischi climatici per la salute pubblica e i più comuni sono risultati essere stress da calore, lesioni o morte dovuti a eventi meteorologici estremi, contaminazione di cibo e acqua, malattie trasmesse da vettori (come colera, dengue o malaria). Tuttavia, circa il 60% di questi Stati riferisce che i risultati della valutazione hanno avuto "un'influenza scarsa o nulla sull'allocazione delle risorse umane e finanziarie".(ANSA).