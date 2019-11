Sciopero clima: a Roma parata di cartelli goliardici

ROMA - I cartelli satirici e goliardici sono oramai un classico degli Scioperi del clima. E al corteo di venerdì 29 a Roma ce n'era una vasta antologia.



Un cartello mostrava una serie di dive sfigurate dalla chirurgia estetica e commentava "Manca poco e ci sarà più plastica nel mondo che nelle vostre facce". E poi "Save Earth, it's the only planet with pizza", "Vacce te su Marte", "Spongebob è morto filtrando microplastiche", "Meno carburante, più carbonara", "No alla plastica come alla svastica", "Cercasi casa per Elsa: il suo castello si è sciolto", "Amici amici e poi non usano la bici", "Se non agiamo subito, le uniche stagioni che vedremo saranno quelle su Netflix".



La cosa più curiosa era che i cartelli più spinti erano portati dalle ragazze: "La plastica la vogliamo solo sulle t.", "Don't f... your mother", un Trump che diceva "Vi sto f... la madre", "I want a hot man, not a hot world", "Il clima è più irregolare del ciclo", "F... me, not the planet", "Climate change is realer than your wife's orgasms", "The planet is getting hotter than me", "Let's f... each other instead of Mother Earth", "Alzate il c... prima che vi si bruci".